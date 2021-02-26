Клиентка психиатров «подложила бомбу» в полицейский участок на Маршала Новикова

Клиентка психиатров &#171;подложила бомбу&#187; в полицейский участок на Маршала Новикова
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга стражи порядка искали «бомбу» в отделе полиции. Позже выяснилось, что сообщение о «заминировании» поступило от состоящей на учете в психоневрологическом диспансере горожанки.

В четверг, 25 февраля, в 23:10 правоохранители получили смс-сообщение о том, что в отделении на улице Маршала Новикова, дом №4, «готовится взрыв».

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники осмотрели помещения участка и прилегающую территорию, но взрывчатых и опасных устройств не нашли. Эвакуация не проводилось.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что указанный номер зарегистрирован на 36-летнюю петербурженку, проживающую на проспекте Героев. Там они застали только супруга владелицы телефона. Он пояснил, что у него с женой идет бракоразводный процесс и по данному адресу она не проживает, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный петербуржец пообещал взорвать здание администрации Фрунзенского района.

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