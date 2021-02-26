Гололед спровоцировал 380 ДТП на дорогах Петербурга

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга произошло 380 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику приводит Управление ГИБДД по городу и региону.

В пяти ДТП пострадали люди. Травмы получили пять человек. К счастью, никто не погиб.

В Ленобласти за минувшие сутки произошло 74 аварий. В результате одного ДТП пострадали люди. Травмы получил один ребенок. Смертельных исходов не зарегистрировано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе столкнулись два автомобиля. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. Как сообщили в Аварийно-спасательной службе по Ленобласти, все произошло в среду утром, 24 февраля, на федеральной автодороге в поселке Жары.