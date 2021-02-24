На автодороге «Россия» в Ленобласти двое пострадали в лобовом ДТП

На автодороге &#171;Россия&#187; в Ленобласти двое пострадали в лобовом ДТП
ДТП на М-10 в поселке Жары. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Сегодня на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе столкнулись два автомобиля. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе по Ленобласти, все произошло в среду утром, 24 февраля, на федеральной автодороге в поселке Жары. Там два автомобиля «Шкода» и «Мерседес» столкнулись «лоб в лоб».

Лобовая авария, к сожалению, не обошлась без пострадавших. Травмы получили два человека из обеих иномарок. Спасатели ПСО г. Тосно деблокировали пострадавшего, который был в «Шкоде», а также оказали помощь пострадавшему из второй иномарки.

ДТП на М-10 в поселке Жары. Фото: скриншот «Аварийно-спасательная служба ЛО»

Потерпевших передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП на пересечении Октябрьской Набережной с улицей Крыленко спровоцировало пробку.

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