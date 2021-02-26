Участник «Евровидения 2021» от России станет известен 8 марта

Россияне узнают, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», 8 марта.

Как сообщает телеканал «360», в этом году в связи с коронавирусной пандемией решили не проводить открытый набор конкурсантов. По данным телеканала, участие на европейском конкурсе от России с большей долей вероятности примет петербургская группа Little Big.

Планировалось, что музыканты выступят на конкурсе еще в 2020 году, но его перенесли на этот год в связи с ограничениями по коронавирусу.

Добавим, что «Евровидение-2021» пройдет в нидерландском городе Роттердам с 18 по 22 мая. Формат проведения пока не разглашается, но есть вероятность, что его проведут онлайн.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Евровидение» состоится, но не в привычном формате.