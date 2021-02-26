Студия Warner Bros. решила перезапустить «Супермена»

Студия Warner Bros. приступила к съемкам нового фильма про Супермена из комиксов DC. По некоторым данным, на роль супергероя хотят взять темнокожего актера, но это пока не точно.

По данным The Hollywood Reporter, новый кинокомикс будет повествовать именно о темнокожем Супермене. Отмечается, что ранее студия обсуждала такую идею с американским актером Майклом Б. Джорданом, но проект так и не реализовали.

В то же время, как сообщает Deadline, принять участие в съемках нового фильма хочет Генри Кавилл, который уже перевоплощался в супергероя в синем трико в «Человеке из стали». Однако издание не приводит никаких подробностей о цвете кожи главного героя.

В обоих случаях эта информация на уровне слухов. На данный момент известно лишь о том, что сценарий перезапуска подготовит Та-Нахаси Коутс, написавшая книгу «Между миром и мной», а продюсерами будут Джей Джей Абрамс и Ханна Мингелла.

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