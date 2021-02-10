Киану Ривз может сыграть Сергея Николаевича в новом фильме Marvel

Киану Ривз сыграл главную роль в фильме "Константин: Повелитель тьмы". Фото: кадр из фильма

Киану Ривз сыграл главную роль в фильме "Константин: Повелитель тьмы". Фото: кадр из фильма

Киностудия Sony Pictures предложила американскому актеру Киану Ривзу роль в новом фильме Marvel.

Звезда «Матрицы» может сыграть антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Фильм «Крейвен» Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов о приключениях человека-паука.

Как сообщает портал We Got This Covered, контракт на участие Ривза в картине пока не подписан. Известно, что фильму будет присвоен «взрослый» рейтинг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Marvel отложила «Черную вдову» до мая 2021 года. Причиной стали проблемы, связанные с коронавирусной пандемией.