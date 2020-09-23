Marvel отложила «Черную вдову» до мая 2021 года

Премьера американского фильма о приключениях супергероини Черной вдовы в очередной раз перенесена. Причиной стали проблемы, связанные с коронавирусной пандемией.

Изначально выход кинокартины «Черная вдова» был запланирован на май 2020 года, однако пандемия внесла свои коррективы, и премьера была намечена на 6 ноября. Теперь же зрителям придется ждать премьеру фильма, главную роль в котором сыграла Скарлетт Йоханссон, только в мае 2021 года.

Кинокартина основана на кинокомиксах Marvel. Режиссером фильма выступает Кейт Шортланд. Действие фильма разворачивается после событий «Первого мстителя: Противостояние». Главная героиня Наташа Романофф пускается в бега и сталкивается с опасным заговором. Ей придется разобраться со своим шпионским прошлым и отношениями, которые она оставили еще до присоединения ко «Мстителям».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обещанная в октябре премьера фильма «Чудо-женщина 1984» перенесена.