Обещанная в октябре премьера фильма «Чудо-женщина 1984» перенесена

Американская киностудия Warner Bros. вновь отложила релиз нового супергеройского фильма о Чудо-женщине. Предполагается, что фильм выйдет на большие экраны в самом конце года.

Как сообщает Variety, ссылаясь на руководство студии и создательницу картины Пэтти Дженкинс, премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984» решили еще раз перенести чтобы все зрители смогли увидеть картину на больших экранах. Дженкинс надеется, что фанаты не будут против подождать еще немного. Новая дата выхода экранизации комиксов DC назначено на 25 декабря, когда за рубежом празднуют Рождество.

Сперва фильм хотели выпустить 5 июня, однако пандемия коронавируса заставила перенести премьеру на 2 октября. Теперь зрители смогут увидеть Чудо-женщину, которую играет израильская актриса Галь Гадот, только в конце года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Мулан» осудили за съемки рядом с концлагерями в Китае.