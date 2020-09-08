Фильм «Мулан» осудили за съемки рядом с концлагерями в Китае

На студию Walt Disney свалилась критика за съемки нового фильма «Мулан» в китайской провинции Синьцзян, где находятся концлагеря для местного народа.

Фильм снимали на западе КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где находятся «центры перевоспитания» для уйгуров, которые являются мусульманами-суннитами. По данным ООН, в этих лагерях содержится более миллиона представителей народа. Стоит отметить, что за содержание концлагерей отвечает китайское правительство.

В финальных титрах «Мулан» создатели фильма поблагодарили государственные структуры провинции, некоторые из которых непосредственно связаны с лагерями.

Пользователи соцсетей призывают бойкотировать киноленту, чтобы не поддерживать авторов фильма, которые спокойно сотрудничают с властями, ведущими такую политику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый фильм Нолана «Довод» стал рекордным по количеству предпродаж билетов.