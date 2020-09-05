Новый фильм Нолана «Довод» стал рекордным по количеству предпродаж билетов

Нолан, похоже, не разочаровал зрителей и в этот раз. Фото: YouTube / кадр из трейлера

Нолан, похоже, не разочаровал зрителей и в этот раз. Фото: YouTube / кадр из трейлера

Премьера одного из самых ожидаемых фильмов этого сложного года, «Довод» Кристофера Нолана, состоялась в четверг, 3 сентября.

За это время жители России потратили свыше 6,5 миллионов рублей на просмотр фантастического боевика. Предварительные продажи билетов на сеансы «Довода» в кинотеатрах составили более 11 миллионов рублей, свидетельствуют данные Фонда кино.

Исполнителями главных ролей в фильме стали Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Аарон Тейлор-Джонсон. Картина повествует о спецагентах ЦРУ, которые должны спасти мир от катастрофы похуже Третьей мировой войны. Российская премьера фильма, по понятным причинам, несколько раз переносилась, а первыми зрителями «Довода» стали жители Евросоюза и Канады.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую программу готовят для зрителей петербургские кинотеатры, открывающиеся 12 сентября.