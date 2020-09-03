Что покажут петербургские кинотеатры после открытия – выбор будет невелик

Петербургские кинотеатры ждут 12 сентября и готовятся к открытию. Впрочем, у истосковавшихся по премьерам петербуржцев выбор будет не таким большим.

Так, объединенная сеть кинотеатров «Формула кино», «Синема парк» и «Кино Окко» с 12 сентября начнут показывать боевик «Довод» с Джоном Дэвидом Вашингтоном, Робертом Паттинсоном и Аароном Тейлором-Джонсоном.

С 13 сентября выбора у посетителей будет больше – сеть начнет показывать «Мулан». Фильм был создан на основе известного мультфильма, который повествует историю отважной девушки, которая отправилась на войну, чтобы занять в войсках место своего больного отца. До 16 сентября новых фильмов сеть кинотеатров пока не анонсирует.

«Каро фильм» пока расписание фильмов в Петербурге не раскрывает. Из ближайших премьер в сети – «Мулан», «После. Глава 2», «BTS: Разбей Тишину: Фильм», «Смотри как я», «Третий день». Показывать планируют и фильмы, которые ранее уже транслировались, в том числе «Мечтатели», «Бегущий по лезвию», «Большой шейх» и другие.

«Мираж» пока планирует показывать только «BTS: Разбей Тишину: Фильм».

Как писала gazeta.spb.ru, накануне стала известна официальная дата открытия кинотеатров в Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Оно внесет изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме кинотеатров с 12 сентября также начнут работать театры, фуд-корты и фуд-плейсы.