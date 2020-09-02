Названа официальная дата открытия кинотеатров в Петербурге

Названа официальная дата открытия кинотеатров в Петербурге
В Петербурге открываются кинотеатры . Фото: pixabay.com

В Петербурге после нескольких месяцев ограничений начинают работать кинотеатры, фуд-корты, театры и фуд-плейсы.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Оно внесет изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, с 12 сентября в Петербурге возобновят работу театры, кинотеатры. При этом, как отмечается, они должны будут соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.

С 12 сентября можно будет проводить массовые мероприятия в помещениях, в том числе спортивные, зрелищные и культурные. Для детей запрет на проведение в помещениях указанных мероприятий сохраняется до 20 сентября.

Возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров. Начинают работать фуд-корты и фуд-плейсы.

Горожане смогут бронировать и ездить в пансионаты, санатории и дома отдыха. В бассейны, библиотеки, архивы и фитнес-центры больше не требуется предварительная запись.

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