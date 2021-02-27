Женщина порезала соседа в коммуналке на 8-й Красноармейской

В Адмиральском районе Петербурга госпитализировали мужчину после поножовщины в коммунальной квартире.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля, в доме №20 на 8-й Красноармейской улице. Конфликт произошел между двумя жильцами в общем коридоре. Во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, женщина нанесла ножевое ранение своему соседу-дворнику.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 38-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Прибывшие полицейские задержали на месте 28-летнюю неработающую женщину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчины попали в больницу после пьяной поножовщины на Гончарной улице.