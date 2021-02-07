Мужчины попали в больницу после пьяной поножовщины на Гончарной

Мужчины попали в больницу после пьяной поножовщины на Гончарной
Мужчин госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Центральном районе Петербурга госпитализировали двоих мужчин. Конфликт между ними закончился поножовщиной.

В ночь на субботу, 6 февраля, у дома №10 на Гончарной улице обнаружили 31-летнего мужчину с ножевым ранением. Он рассказал, что получил травму во время конфликта с 32-летним знакомым, с которым распивал спиртное.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, потерпевший отметил, что собутыльник ударил его ножом. После чего мужчина в целях самозащиты также взялся за нож.

Второго участника конфликта нашли в одной из квартир дома 9 по Гончарной улице. Обоих мужчин госпитализировали: одного доставили в больницу в тяжелом состоянии, второго — в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб поножовщина


 

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