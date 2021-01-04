В петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина

В Невском районе Петербурга произошла поножовщина. Мужчина получил ранение в ночлежке.

Инцидент произошел в субботу, 2 января, на проспекте Обуховской обороны. По данным следствия, около 23:30 во время ссоры, возникшей во время распития спиртного, 58-летний мужчина ударил ножом в живот 43-летнего собутыльника.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшего госпитализировали с проникающей колото-резанной раной передней брюшной стенки в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании петербуржца, устроившего поножовщину в гостях на Интернациональной улице.