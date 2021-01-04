В петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина

В петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина
Мужчина вонзил нож в собутыльника. Фото: pixabay

В Невском районе Петербурга произошла поножовщина. Мужчина получил ранение в ночлежке.

Инцидент произошел в субботу, 2 января, на проспекте Обуховской обороны. По данным следствия, около 23:30 во время ссоры, возникшей во время распития спиртного, 58-летний мужчина ударил ножом в живот 43-летнего собутыльника.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшего госпитализировали с проникающей колото-резанной раной передней брюшной стенки в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании петербуржца, устроившего поножовщину в гостях на Интернациональной улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости СПб ночлежка поножовщина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Ленте» на Бухарестской 1 января неизвестный взломал дверь и ...
Из квартиры в Волхове вынесли деньги и украшения
Около 16% компаний Петербурга намерены сократить штат в 2021 году
В Петербурге снизилось число госпитализаций пковид-пациентов
Во Всеволожске женщина ножом угрожала продавцу в магазине
Восьмилетняя петербурженка стала жертвой насильника
В Колпино женщина, находящаяся в розыске, 1 января зарезала сожителя
В петербургской ночлежке между собутыльникам произошла поножовщина