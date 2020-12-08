Задержан петербуржец, устроивший поножовщину в гостях на Интернациональной

В Кронштадтском районе Петербурга застолье закончилось госпитализацией. Один из гостей схватился за нож.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 декабря, в доме №6 по Интернациональной улице. Правоохранителям поступило сообщение от медиков скорой помощи о ножном ранении в одной из квартир.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что пьяный 32-летний кладовщик, находясь в гостях, в ходе ссоры ударил ножом в грудь 37-летнего сожителя хозяйки квартиры. После он скрылся.

Спустя несколько часов злоумышленник был пойман. Полицейские задержали его у дома №8 по улице Станюковича.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге у Южного кладбища мужчина нанес ножевое ранение во время ссоры.