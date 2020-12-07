В Выборге у Южного кладбища мужчина нанес ножевое ранение во время ссоры

Полиция Выборгского района задержала подозреваемого, который нанес ножевое ранение мужчине 1982 года рождения у Южного кладбища.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 декабря около 20:00 в полицию поступило сообщение от женщины с заявлением о ножевом ранении у мужчины в одной из квартир в доме №46 по улице Приморской.

В ходе выезда было установлено, что в этот же день малознакомый нанес потерпевшему данное ранение у Южного кладбища во время ссоры, которая возникла на почве неприязненных отношений. Мужчина был госпитализирован в больницу.

В итоге, 6 декабря правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого у дома №16 по улице Сухова. Возбуждено уголовное дело по статье – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина устроил стрельбу из травмата за громкую музыку в машине.