Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Тимуровской

На перекрестке улиц Демьяна Бедного и Тимуровской столкнулись два автомобиля. Одна из машин вылетела на тротуар.

Авария случилась в субботу, 27 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что машины получили заметные повреждения, одна из них лишилась бампера. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Участники аварии ожидают инспекторов ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что человек пострадал в ДТП на Маршала Жукова. На место прибыла скорая помощь.