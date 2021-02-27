Человек пострадал в ДТП на Маршала Жукова

Человек пострадал в ДТП на Маршала Жукова
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На проспекте Маршала Жукова в Петербурге произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. На место прибыла скорая помощь.

Авария случилась в ночь на субботу, 27 февраля. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками аварии стали два автомобиля. По словам очевидцев, в результате столкновения транспортных средства пострадал человек.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Металлострое грузовик собрал километровую пробку, полностью заблокировав проезд.

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