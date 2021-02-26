В Металлострое грузовик собрал километровую пробку, полностью заблокировав проезд

В Металлострое грузовик встал поперек дороги и перекрыл поезд автомобилистам в обе стороны. На участке собралась крупная пробка.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 26 февраля, на пересечении Петрозаводского шоссе и Полевой улицы. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, при неизвестных обстоятельства с проезжей части на обочину съехал большегруз. Проезд в обе стороны оказался заблокирован.

Информации о пострадавших нет. Машины выстроились в километровую пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка влетела в скорую на перекрестке Новоизмайловского проспекта и Бассейной улицы.