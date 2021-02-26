Легковушка влетела в скорую на перекрестке Новоизмайловского и Бассейной

Легковушка влетела в скорую на перекрестке Новоизмайловского и Бассейной
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении Новоизмайловского проспекта и Бассейной улицы произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

Авария случилась сегодня, 26 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковой автомобиль влетел в боковую часть машины скорой помощи. В результате удара капот легковушки оказался помят. Движение на участке затруднено.

«Заняты левые ряды в обоих направлениях», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ледяная глыба рухнула на легковой автомобиль, припаркованный на улице Восстания.

дтп новости СПб скорая помощь


 

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