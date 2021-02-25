Глыба льда разбила припаркованный автомобиль на Восстания

В результате падения ледяной глыбы с крыши одного из жилых домов на улице Восстания пострадал автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 25 февраля, у дома №47. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что льдина упала на лобовое стекло легкового автомобиля. Также пострадала крыша.

«Уже пять часов жду сотрудников полиции на улице Восстания, чтобы зафиксировать падение глыбы льда на мою машину», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глыба льда упала на голову петербуржца на Удельном проспекте.