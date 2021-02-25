Глыба льда упала на голову петербуржца на Удельном проспекте

В Выборгском районе утром петербуржец едва не погиб из-за глыбы льда, свалившейся ему на голову с крыши.

Инцидент произошел утром 25 февраля на Удельном проспекте, 2. Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что примерно в 11 часов глыба льда упала с кровли здания человеку на голову. По словам очевидцев, это произошло, когда мужчина выходил с крыльца магазина. Он выжил, о его состоянии не сообщается.

Сейчас петербуржцы ищут свидетелей произошедшего.

«Просто управляющая компания хочет уйти от вины. Есть один очевидец. Ищу ещё пару», — пишет пользователь.

Между тем, горожане жалуются в комментариях, что сейчас весь город завален грязным снегом и глыбами льда. Многие пишут, что просто «плывут по воде» и катаются по льду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы возмутились кучей снега возле пешехода на Хошимина.