«Доступная среда»: петербуржцы возмутились кучей снега возле пешехода на Хошимина

В Петербурге из-за большого количества осадков дорожные службы не успевают убрать город от снега. Жителей возмутил огромный сугроб возле пешехода, который нужно перепрыгивать прежде, чем перейти дорогу.

Об этом очевидцы написали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам местных жителей, в такой ситуации пешеходный переход на Хошимина выглядит, как «квест». Кроме этого, в комментариях разразилось еще большее недовольство дорожными службами.

Некоторые назвали такой переход «доступной средой для пожилых людей», а другие вспомнили песню «пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам».

В большей степени такая тенденция сохраняется в городе уже несколько дней. Петербуржцы жалуются на уборку мокрого снега, а его становится только больше на улицах и дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что петербуржцы пожаловались на стену из снега на Петроградской набережной.