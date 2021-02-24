Петербуржцев возмутила стена из снега на Петроградской набережной

В Северной столице за несколько дней выпало большое количество осадков. Жителей города удивило то, как со снегом борются дорожные службы.

Как сообщают очевидцы в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», вдоль Петроградской набережной образовалась длинная стена из грязного снега. Специалисты ручного труда на технике сбрасывают осадки в большие кучи, которые создают полотно из сугробов до 3-х метров. Кадрами поделились очевидцы. Кроме этого, петербуржцы возмутились тем, что весь снег из таких сугробов попадет в Неву.

Однако, по словам некоторых жителей города, такая ситуация не должна вызывать вопросов, так как уборщики складывают снег в кучи для последующей отправки на снегоплавильные пункты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге реанимация застряла во дворе дома из-за больших сугробов.