В Петербурге реанимация застряла во дворе дома из-за больших сугробов

В Петербурге машина скорой помощи не справилась со снегом во дворе одного из домов. Автомобиль забуксовал в сугробах.

Инцидент случился поздно ночью в среду, 24 февраля. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис», инцидент произошел во дворе дома №3 на 1-м Рабфаковском переулке. Жителей возмутила плохая уборка снега, которая может стоить кому-нибудь жизни.

«А если бы, не дай Бог, из-за потерянного времени, не спасли чью-то жизнь?!! Печально, что за все время снегопадов, дороги чистили только в центре и на КАДе…», – говорится в сообщении местных жителей.

Отметим, что в ДТП обошлось без пострадавших. Кроме этого, водителю реанимацию удалось выбраться из-под слоя снега.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что водитель маршрутки не справился с управлением и снес столб на Сизова. По словам очевидцев, пассажиры автобуса в аварии не пострадали, однако сам фонарный столб упал на проезжую часть и продолжает лежать.