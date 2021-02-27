Юдашкин признался, что борется с раком

Юдашкин признался, что борется с раком
Модельер Валентин Юдашкин с близкими. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

Дизайнер впервые рассказал о своей болезни. Все началось с головных болей, вспоминает он.

Российский дизайнер Валентин Юдашкин признался, что на протяжении нескольких лет борется с онкологией. Историю болезни он поведал в разговоре с ведущей телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой.

Дизайнер вспоминает, что пять лет назад обратил внимание на сильные головные боли. В 2016 году он обратился в больницу и выяснил, что у него рак.

«В начале был рак почки — он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год»,

— рассказал Юдашкин.

Он отметил, что родственники отнеслись к случившемуся спокойно и сейчас дизайнер продолжает работать. Юдашкин старается следить за состоянием здоровья и надеется, что сможет справиться с болезнью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач назвала симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии.

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