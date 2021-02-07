Врач назвала симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии

Врач назвала симптомы, которые могут говорить о развитии онкологии
Постоянная усталость может говорить о развитии рака. Фото: pixabay.com

Существует ряд симптомов, которые могут стать предвестниками рака в организме человека. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова перечислила подобные изменения.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на слова специалиста. По мнению Любови Дроздовой, на онкологические заболевания могут указывать резкие изменения в организме. При этом, человек может заметить их сам, так как они будут проявляться в бытовой жизни.

«Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе — любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях», – пояснила врач.

Кроме этого, она добавила, что пациентам стоит переживать при непроходящей усталости и слабости после отдыха. В таких случаях стоит немедленно обращаться к специалистам за консультацией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минздраве рассказали о развитии туберкулеза у переболевших Covid-19.

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