В Минздраве рассказали о развитии туберкулеза у переболевших Covid-19

Пациенты, перенесшие коронавирус, имеют повышенный риск развития туберкулеза. Минздрав РФ предлагает обследовать россиян на эту болезнь на этапе ведения больного с подозрением на Covid-19.

Об этом стало известно из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

«Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем. Таким образом, туберкулез может возникнуть до, одновременно или уже после перенесенного COVID-19», – говорится в опубликованных рекомендациях ведомства на сайте.

В итоге, врачам рекомендуют проводить для пациентов сразу два теста, – на коронавирус и туберкулез. Однако на данный момент неизвестны точные риски заражения болезнью. При этом, первые случаи туберкулеза уже указаны в документе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые ВОЗ обнаружили новые улики появления пандемии Covid-19.