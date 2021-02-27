Автомобиль раскурочило в ДТП на КАД, водитель не пострадал

На КАД перед съездом на Софийскую улицу произошло серьезное ДТП. Одна из машин полностью лишилась багажника.

Авария случилась сегодня, 27 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись в 15:50. У одной из машин оказался раскурочен багажник. В нескольких метрах дальше насчитали еще две машины, которые встали ближе к обочине.

Участники инцидента не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Тимуровской улице.