Автомобиль раскурочило в ДТП на КАД, водитель не пострадал

Автомобиль раскурочило в ДТП на КАД, водитель не пострадал
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На КАД перед съездом на Софийскую улицу произошло серьезное ДТП. Одна из машин полностью лишилась багажника.

Авария случилась сегодня, 27 февраля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись в 15:50. У одной из машин оказался раскурочен багажник. В нескольких метрах дальше насчитали еще две машины, которые встали ближе к обочине.

Участники инцидента не пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Тимуровской улице.

дтп кад новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль раскурочило в ДТП на КАД, водитель не пострадал
Петербург от снега чистят более тысячи единиц техники
На намыве Васильевского острова к 2030 году планируют построить шесть школ
Павел Воля своеобразно поддержал Ольгу Бузову после расставания
Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города
В Госдуме предложили изменить порядок подсчета зарплат россиян
Бутина рассказала, как ее пытали в американской тюрьме
Мокрый снег и туман обрушатся на Ленобласть в последний день зимы