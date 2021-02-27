Полиция задержала избивших музыканта «Машины времени»

Полиция задержала избивших музыканта &#171;Машины времени&#187;
Александра Дитковского госпитализировали. Фото: скриншот Instagram

Полиция задержала злоумышленников, избивших участника музыкальной группы «Квартал» и члена группы «Машина времени» Александра Дитковского. Он был госпитализирован с серьезными травмами.

Трех мужчин поймали в Люблино. Как сообщил «Пятый канал», в настоящее время нападавших опрашивают по факту инцидента с Александром Дитковским.

Участник известных рок-групп получил серьезные травмы при нападении хулиганов в ночь на 26 февраля. Он признался, что пытался дать отпор злоумышленникам, но тех было слишком много. Как сообщил ТАСС, по факту произошедшего начата проверка.

Отмечается, что неизвестные избили не только музыканта, но и его друга. В результате нападения Дитковский получил перелом лицевой кости со смещением, поэтому пробудет в больнице несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция проводит проверку по факту избиения трубача «Машины времени».

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