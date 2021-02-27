Полиция начала проверку по факту избиения трубача «Машины времени»

Полиция начала проверку по факту избиения трубача &#171;Машины времени&#187;
Александра Дитковского госпитализировали. Фото: скриншот Instagram

В центре Москвы избили участника музыкальной группы «Квартал» и члена группы «Машина времени» Александра Дитковского. Полиция начала доследственную проверку.

Участник известных рок-групп получил серьезные травмы при нападении хулиганов. Он признался, что пытался дать отпор злоумышленникам, но тех было слишком много. Как сообщил ТАСС, по факту произошедшего начата проверка.

Отмечается, что неизвестные избили не только музыканта, но и его друга. В результате нападения Дитковский получил перелом лицевой кости со смещением, поэтому пробудет в больнице несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жестоко избитого трубача «Машины времени» готовят к операции.

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