Жестоко избитого трубача «Машины времени» готовят к операции

Жестоко избитого трубача &#171;Машины времени&#187; готовят к операции
Александра Дитковского госпитализировали. Фото: скриншот Instagram

Участник музыкальной группы «Квартал» и член группы «Машина времени» Александр Дитковский, которого избили в центре Москвы, готовится к операции.

Участник известных рок-групп получил серьезные травмы при нападении хулиганов. Он признался, что пытался дать отпор злоумышленникам, но тех было слишком много.

Известный музыкант рассказал «Пятому каналу», что медики диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. Ближайшие несколько дней он проведет в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Павел Прилучный перенес операцию после драки в Калининграде, где проходили съемки. Поклонники с трудом узнавали звезду после выписки.

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