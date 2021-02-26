Жестоко избитого трубача «Машины времени» готовят к операции

Участник музыкальной группы «Квартал» и член группы «Машина времени» Александр Дитковский, которого избили в центре Москвы, готовится к операции.

Участник известных рок-групп получил серьезные травмы при нападении хулиганов. Он признался, что пытался дать отпор злоумышленникам, но тех было слишком много.

Известный музыкант рассказал «Пятому каналу», что медики диагностировали у него перелом лицевой кости со смещением. Ближайшие несколько дней он проведет в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Павел Прилучный перенес операцию после драки в Калининграде, где проходили съемки. Поклонники с трудом узнавали звезду после выписки.