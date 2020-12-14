Поклонники с трудом узнали Прилучного после пластической операции

Актер Павел Прилучный впервые поделился с поклонниками фото после драки с Калининграде. Были и раны, и ушибы, и переломы, потребовалась пластическая операция.

Новый пост Прилучный опубликовал на своей страничке в Instagram. Он показал совместный кадр с юным артистом Каем Гетцем. В комментариях пользователи отметили, что последствия травм до сих пор видны. Заметны повреждения на носу, контуры лица потеряли четкость. Подписчики также отметили, что Прилучный очень сильно изменился.

«На фото как будто другой человек после пластической операции», — написал поклонник.

Напомним, о госпитализации Прилучного стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находился в одной из клиник Москвы. Последнюю неделю он восстанавливался в медучреждении после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Прилучный рассказал выписке из больницы после операции.