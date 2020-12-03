Прилучного выписали из больницы после операции

Прилучного выписали из больницы после операции
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Актера Павла Прилучного выписали из больницы. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Актер опубликовал в сторис ролик из машины, в которой ехал вместе с детьми от Агаты Муцениеце. Чуть позже Прилучный показал своих собак на прогулке. Питомцев у Павла трое, он часто демонстрирует собак поклонникам.

Известно, что артист лежал в больнице в отдельной палате. Теперь он продолжит лечение дома.

Напомним, о госпитализации Прилучного стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находился в одной из клиник Москвы. Последнюю неделю он восстанавливался в медучреждении после операции на лице. Актер получил травмы во время драки в Калининграде, где проходили съемки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Прилучный рассказал, как себя чувствует после операции. Он заявил, что «все идет по плану».

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