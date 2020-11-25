Актер Прилучный рассказал, как себя чувствует после операции

Актер Прилучный рассказал, как себя чувствует после операции
Павел Прилучный. Фото: instagram.com/bugevuge

Знаменитость заявил, что «все идет по плану».

Актер Павел Прилучный рассказал, как себя чувствует после операции. Об этом пишет РИА Новости. Знаменитость лежит в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова в многопрофильном отделении. Пока непонятно, как именно актер туда попал.

Он отметил, что восстанавливается после операции и чувствует себя нормально, так что «все идет по плану».

«В ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни»,

— написал Прилучный в своем Instagram.

Актер добавил, что рассказал подробности инцидента полиции и пока не собирается делиться ими с общественностью. Он посмеялся над версией, согласно которой попал в больницу после драки в гей-клубе из-за «бабушки».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Прилучного раскрыл детали об избиении актера. По словам Васильева, в одном из клубов Калининграда произошла драка, в которой актер получил травмы.

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