Актер Прилучный рассказал, как себя чувствует после операции

Знаменитость заявил, что «все идет по плану».
Актер Павел Прилучный рассказал, как себя чувствует после операции. Об этом пишет РИА Новости. Знаменитость лежит в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова в многопрофильном отделении. Пока непонятно, как именно актер туда попал.
Он отметил, что восстанавливается после операции и чувствует себя нормально, так что «все идет по плану».
«В ближайшее время уже вернусь к своей нормальной жизни»,
— написал Прилучный в своем Instagram.
Актер добавил, что рассказал подробности инцидента полиции и пока не собирается делиться ими с общественностью. Он посмеялся над версией, согласно которой попал в больницу после драки в гей-клубе из-за «бабушки».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друг Прилучного раскрыл детали об избиении актера. По словам Васильева, в одном из клубов Калининграда произошла драка, в которой актер получил травмы.