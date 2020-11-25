Друг Прилучного раскрыл детали об избиении актера

Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен из Калининграда Илья Васильев рассказал подробности инцидента, в результате которого актер с травмами попал оказался в больнице.

Бизнесмен рассказал, что беседовал с Прилучным перед операцией, сообщает «Комсомольская правда».

По словам Васильева, в одном из клубов Калининграда произошла драка, в которой актер получил травмы.

«Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу», — отметил он.

Напомним, известный российский актер театра и кино Павел Прилучный попал в больницу. Об этом стало известно в ночь на 23 ноября. Актера в тяжелом состоянии находится в одной из клиник в Москве, куда добрался самостоятельно. СМИ писали, что у Прилучного перелом черепа, сломана лицевая кость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Павел Прилучный мог расстаться с Мирославой Карпович, звездой «Папиных дочек». Пока что артисты никак не комментируют слухи, распространяемые СМИ. Друзья артиста уверяют, что звезда хочет вернуться к бывшей супруге Агате Муцениеце.