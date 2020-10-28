Прилучный мог расстаться со звездой «Папиных дочек»

Пока что артисты никак не комментируют слухи, распространяемые СМИ.

Актер Павел Прилучный мог расстаться с Мирославой Карпович, звездой «Папиных дочек». Об этом пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники.

Причиной для разрыва отношений стало желание Карпович выйти замуж за коллегу. Актер был не готов к такому шагу и ему надоело давление со стороны матери возлюбленной. Неназванные друзья артиста уверяют, что звезда хочет вернуться к бывшей супруге Агате Муцениеце.

Пока что ни одна из сторон никак не комментирует слухи, распространяемые в СМИ. Напоминаем, что Прилучный и Муцениеце расстались после громкого скандала из-за обвинений в насилии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Карпович отреагировала на журналистские статьи о ее романе с Прилучным. Актриса перечислила самые яркие заголовки, которые ей больше всего понравились.