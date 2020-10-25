Карпович отреагировала на журналистские статьи о ее романе с Прилучным

Актриса перечислила самые яркие заголовки, которые ей больше всего понравились.

Актриса Мирослава Карпович впервые прокомментировала публикации в СМИ, посвященные ее роману с коллегой Павлом Прилучным. Девушка выложила запомнившиеся эпитеты и заголовки в Instagram-аккаунте.

Звезде понравилось, что ее окрестили «разлучницей года», а также «скандалисткой», «истеричкой». Карпович отметила, что ее не раз оскорбляли и унижали и все это благодаря «акулам пера». Она добавила, что шумиха принесла ей мимолетную славу и поблагодарила за это всем контент-менеджеров. Непонятно, обидело ли написанное Карпович или она смеется над прочитанным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прилучный и Карпович живут вместе в четырехэтажном особняке. Источники рассказывают, что на переезде за город настояла актриса, которая хотела жить в «семейном гнездышке» своего избранника.