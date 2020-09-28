Прилучный и Карпович живут вместе в четырехэтажном особняке

Прилучный и Карпович живут вместе в четырехэтажном особняке
Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня. Фото: instagram.com/bugevuge

Источники уверяют, что на переезде настояла актриса.

Российский актер Павел Прилучный и его новая возлюбленная Мирослава Карпович теперь живут вместе. Пара переехала в четырехэтажный особняк с бассейном, о чем пишет «Комсомольская правда».

Источники рассказывают, что на переезде за город настояла актриса, которая хотела жить в «семейном гнездышке» своего избранника. По одной из версий, раньше в доме жил Прилучный и его экс-супруга Агата Муцениеце. Некоторые считают, что пара купила новый особняк, так как обратили внимание на отсутствие ремонта в ряде комнат.

Напоминаем, что Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце рассказала, кто вдохновил ее на развод с Прилучным. Она заявила, что боялась этого смелого шага.

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