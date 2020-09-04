Муцениеце рассказала, кто вдохновил ее на развод с Прилучным

Муцениеце рассказала, кто вдохновил ее на развод с Прилучным
Актриса поделилась своей историей. Фото: instagram.com/agataagata

Она заявила, что боялась этого смелого шага.

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что подтолкнуло ее к решению о расставании с Павлом Прилучным. Она отметила, что на смелый шаг вдохновила телеведущая Ксения Собчак, которая не побоялась уйти от актера Максима Виторгана с маленьким ребенком на руках. Этим Муцениеце поделилась на своем YouTube-канале.

«Ты послужила вдохновением не побояться пойти против людей»,

— сообщила Муцениеце Собчак.

Актриса добавила, что боялась давления со стороны прессы. Также Муцениеце отметила, что некоторые до сих пор не верят, что они с Прилучным больше не вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак возглавила рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram.

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