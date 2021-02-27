У клиники МЧС образовался водопад: вода брызжет из цоколя

У здания образовались лужи. Пока что непонятно, что стало причиной инцидента.

Петербуржцы сегодня, 27 февраля, заметили, как подтекает цоколь у Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России. На кадрах, которыми поделились в интернете, видно, что вода брызжет во все стороны мощной струей. Видеозапись опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Соседи СПЧ, Приморский район».

Все случилось у здания на улице Оптиков. У клиники уже образовался небольшой потоп.

«Да это же родник»,

— шутят пользователи.

Многие ругают качество выполненных работ. Непонятно, что стало причиной инцидента и когда его последствия будут устранены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Теплосеть» устранит прорыв трубы на Севастопольской к вечеру субботы.