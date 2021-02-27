«Теплосеть» устранит прорыв трубы на Севастопольской к вечеру субботы

Специалисты "Теплосети" планируют устранить последствия аварии в течение суток с момента происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты "Теплосети" планируют устранить последствия аварии в течение суток с момента происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Вечером 26 февраля в Кировском районе возле дома №34 по Севастопольской улице произошла коммунальная авария: прорыло трубу с горячей водой.

К месту происшествия оперативно выехали специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга». Коммунальщики обещают ликвидировать последствия аварии до 23:30 27 февраля, после чего системы отопления вновь заработают в штатном режиме. Сейчас в домах удалось сохранить подачу тепла при помощи резервной схемы. Что послужило причиной инцидента, неизвестно.

«Теплосеть» напоминает, что прорывы и подтопления могут быть опасными, поэтому при парении или вытекании воды необходимо как можно быстрее покинуть место происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Северной столицы двухлетний мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком. Ребенка пришлось экстренно госпитализировать.