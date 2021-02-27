В Петербурге госпитализировали обваренного кипятком двухлетнего мальчика

В Кировском районе Петербурга двухлетний мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком. Ребенка госпитализировали.

В пятницу, 26 февраля, в отдел полиции поступило сообщение из Детской городской больницы. Накануне из своей квартиры дома по улице Бурцева с термическими ожогами тела, в тяжелом состоянии госпитализировали двухлетнего малыша.

Как сообщил 78.ru, родители малыша рассказали, что мальчик случайно опрокинул на себя кружку с кипяченой жидкостью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на мать завели уголовное дело после падения ее ребенка из окна в Зеленогорске.