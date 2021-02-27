В Петербурге госпитализировали обваренного кипятком двухлетнего мальчика

В Петербурге госпитализировали обваренного кипятком двухлетнего мальчика
Ребенка госпитализировали. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга двухлетний мальчик опрокинул на себя кружку с кипятком. Ребенка госпитализировали.

В пятницу, 26 февраля, в отдел полиции поступило сообщение из Детской городской больницы. Накануне из своей квартиры дома по улице Бурцева с термическими ожогами тела, в тяжелом состоянии госпитализировали двухлетнего малыша.

Как сообщил 78.ru, родители малыша рассказали, что мальчик случайно опрокинул на себя кружку с кипяченой жидкостью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на мать завели уголовное дело после падения ее ребенка из окна в Зеленогорске.

госпитализация новости СПб ожоги


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В WhatsApp появилась новая функция при отправке видео
В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 134 человек
Суд отпустил на свободу двух петербуржцев, плативших за покупки чужой картой
Леди Гаги вернули бульдогов, похищенных во время вооруженного нападения
«Теплосеть» устранит прорыв трубы на Севастопольской к вечеру субботы
Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП на Тимуровской
Российским школьникам упростили сдачу выпускных экзаменов в 2021 году
Один человек погиб в ДТП с автобусом на трассе «Кола», начата проверка