На мать завели уголовное дело после падения ее ребенка из окна в Зеленогорске

На мать завели уголовное дело после падения ее ребенка из окна в Зеленогорске
Ребенок выпал из окна. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пятилетний мальчик выпал из окна в октябре 2020 года в Зеленогорске. К настоящему моменту стало известно, что его мать привлекли у уголовной ответственности.

Инцидент произошел в вечернее время на участке Ленэнерго поселка Решетниково. Соседи рассказали, что маленький мальчик вывалился из окна. Прибывшие полицейские установили, что 26-летняя женщина-кассир оставила без присмотра своего ребенка. В этот момент он подошел к открытому окну и упал.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Матери ребенка назначено обязательство о явке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний ребенок проткнул глаз игрушкой в детсаду в Петербурге.

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