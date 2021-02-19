Четырехлетний ребенок проткнул глаз игрушкой в детсаду в Петербурге

Четырехлетний ребенок проткнул глаз игрушкой в детсаду в Петербурге
Ребенка доставили в больницу. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга тяжело пострадал ребенок. Малыша госпитализировали после неудачной игры в детском саду.

Инцидент произошел в среду, 17 февраля, в дошкольном учреждении. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, четырехлетний мальчик по неосторожности ударился игрушкой.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него проникающее ранение роговицы левого глаза с выпадением радужки.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который мог накормить ребенка детской смесью с наркотиками.

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