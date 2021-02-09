В Петербурге задержали мужчину, который мог накормить ребенка детской смесью с наркотиками

В Петербурге задержали мужчину, который мог накормить ребенка детской смесью с наркотиками
Ребенок остался жив и сейчас находится в безопасности. Фото: Pixabay

Гражданина подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней девочки.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина 1985 года рождения, которого обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщили в СК РФ по городу.

Гражданин, считают сотрудники правоохранительных органов, ведет асоциальный образ жизни. Он не только выпивал на глазах ребенка, но также принимал наркотические вещества. По предварительным данным, в детскую смесь, которой он однажды накормил девочку, попали психотропные вещества. В результате ребенку потребовалась госпитализация, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о лишении родительских прав родителей девочки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция нашла килограмм наркотиков у петербуржца и его подельника.

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