В Петербурге задержали мужчину, который мог накормить ребенка детской смесью с наркотиками

Гражданина подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней девочки.

В Санкт-Петербурге задержан мужчина 1985 года рождения, которого обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщили в СК РФ по городу.

Гражданин, считают сотрудники правоохранительных органов, ведет асоциальный образ жизни. Он не только выпивал на глазах ребенка, но также принимал наркотические вещества. По предварительным данным, в детскую смесь, которой он однажды накормил девочку, попали психотропные вещества. В результате ребенку потребовалась госпитализация, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о лишении родительских прав родителей девочки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция нашла килограмм наркотиков у петербуржца и его подельника.