Полиция нашла килограмм наркотиков у петербуржца и его подельника

Двух злоумышленников задержали с наркотиками. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Двух злоумышленников задержали с наркотиками. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Ленобласти транспортные полицейские выявили двух петербуржцев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У них нашли более одного килограмма запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, при личном досмотре у 32-летнего мужчины нашли два свертка с кристаллическим веществом общим весом около 1 кг. Позже в машине его 45-летнего подельника обнаружили шесть свертков с наркотиком массой около 5 гр. Он хранил их в коробке из-под смартфона.

Правоохранители выяснили, что безработные купили наркотики в интернете, чтобы перепродать их через закладки.

Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. Мужчинам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцы из Закавказья, вскрывавшие магазины по ночам, задержаны полицией.