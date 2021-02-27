У Сертолово заметили «перевертыш»: машина затрудняет проезд

Автомобиль оказался на крыше по непонятной причине. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль оказался на крыше по непонятной причине. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

В Ленинградской области сегодня вечером, 27 февраля, заметили «перевертыш». О нем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Машину, которая лежит на крыше, заметили у заправки недалеко от Сертолово. Автомобилист заметил автомобиль по пути в Санкт-Петербург. Непонятно, пострадал ли водитель и пассажиры «перевертыша». Машина почти полностью перекрывает одну полосу и создает препятствие для других участников движения.

«Весну почувствовал… Греется»,

— шутит один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ситцевой улице после таяния снега образовались огромные лужи. Автомобилистам советуют объезжать участок дороги.