На Ситцевой улице после таяния снега образовались огромные лужи

Автомобилистам советуют объезжать участок дороги.

На Ситцевой улице сегодня, 27 февраля, заметили огромные лужи. Они появились в связи с таянием снега, о чем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетель назвал улицу «многострадальной» и «никому ненужной». Он отметил, что лучше бы по возможности объезжать участок дороги.

«Вроде администрация отвечала, что этой улицы как автодороги не существует. Её сделала стройфирма, которая строила что-то, и она не на балансе города»,

— пишет один из пользователей.

Комментаторы недовольны происходящим и надеются, что власти будут внимательней к дорогам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города. Особое внимание было уделено работе ГУДП «Центр» и управляющих компаний в Адмиралтейском и Центральном районах.